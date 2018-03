MODICA - 15/03/2018

Attualità - Ivan Di Rosa del "Galilei-Campailla" rappresenta la Sicilia alle Olimpiadi di Italiano

Liceale modicano è "olimpionico" di lingua italiana

La gara a Firenze presso la sede dell’Accademia della Crusca su scrittura creativa e analisi del testo

Un modicano alla finale nazionale delle Olimpiadi di Italiano. Ivan Di Rosa (foto), 18 anni, studente della terza liceale del Classico Campailla ha superato la fase di istituto e regionale acquisendo il diritto a rappresentare la Sicilia alla gara che si terrà a fine mese a Firenze presso la sede dell’Accademia nazionale della Crusca. Alle ottava edizione delle Olimpiadi di Italiano hanno partecipato 1.158 scuole per un totale di 60.275 studenti provenienti da licei e istituti tecnici professionali di tutta Italia. Ivan Di Rosa ha superato la prova di istituto, poi ha primeggiato nella selezione regionale che permette ai primi classificati di ogni regione di accedere alla gara finale Nella fase regionale, tenutasi a Siracusa, è infatti arrivato primo su oltre 100 finalisti regionali nella sezione senior riservata ai trienni dei licei classici e scientifici. La prima prova nazionale è in calendario lunedì 26 in occasione delle «Giornate della lingua Italiana».



Le prove della fase di istituto e della fase regionale hanno previsto una serie di domande su vari argomenti di grammatica italiana: punteggiatura, sintassi, analisi grammaticale, analisi del periodo, comprensione del testo, significato dei lemmi, figure retoriche. Le prove si svolgono al computer, mentre la prova finale sarà basata su esercizi di scrittura creativa e di sintesi di brani proposti dalla commissione. La premiazione si terrà mercoledì 28 marzo a Palazzo Vecchio alle presenza delle autorità del MIUR. Dice lo studente del Campailla: «Sono orgoglioso e onorato di poter rappresentare la mia regione in una competizione finale che vedrà confrontarsi circa 80 studenti provenienti da tutta Italia». Quest’anno hanno partecipato 1158 scuole per un totale di 60 275 studenti provenienti da licei e istituti tecnici professionali di tutta Italia.