ISPICA - 19/08/2018

Attualità - Ospite della struttura ricettiva Porto Ulisse Beach

"The young Pope" in vacanza a Porto Ulisse e nel Sudest. L´attore Jude Law incantato

L’attore inglese ha in definitiva trovato magnifico il barocco delle cittadine ragusane

L´attore britannico Jude Law, 46 anni, la cui altissima popolarità è stata notevolmente accresciuta negli ultimi tempi dalla magistrale interpretazione di un Papa sui generis nell´acclamata serie di Sky "The Young Pope", ha trascorso alcuni giorni di vacanza e relax a Porto Ulisse, nel fantastico mare delle coste ispicesi, rilassandosi al Porto Ulisse Beach. E’ la sua prima volta in Sicilia, e l´attore ha molto apprezzato. L’ospitalità siciliana, ovviamente perfetta nella villa aristocratica nella quale trascorre l’intera sua vacanza, ospite di una cara amica, lo ha incantato. Jude Law è stato affascinato dalla location e dalla cura dei dettagli del Beach e si è complimentato col proprietario, Giorgio De Flaviis. Ha trovato il Beach il naturale complemento della villa di cui è ospite. Jude Law ha adorato la cucina di pesce del Beach, e i mezzi paccheri alla bottarga dello chef Andrea (con lui nella foto), li ha definiti memorabili. Si è dichiarato entusiasta della bellezza della spiaggia, del mare e del cibo e, in genere, felice di conoscere questo nostro angolo di Sicilia.



Un ulteriore motivo di orgoglio e di consapevolezza dei tesori di cui siamo fortunati detentori, che talvolta non sappiamo valorizzare e preservare come si dovrebbe. Come accennato, Jude Law è stato di recente apprezzato per la sua interpretazione del giovane cardinale Lenny Belardo (il futuro papa) nella serie televisiva italo-franco-spagnola di genere drammatico ideata e diretta da Paolo Sorrentino, e trasmessa dal 21 ottobre al 18 novembre 2016 sul canale satellitare Sky Atlantic.



Nel corso della sua carriera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2000 come miglior attore non protagonista per Il talento di Mr. Ripley e una candidatura ai Premi Oscar 2004 come miglior attore protagonista per Ritorno a Cold Mountain. Ha inoltre ricevuto tre candidature ai Golden Globe e ha vinto un Baft come miglior attore non protagonista per il primo film citato. Oltre al suo impegno nel cinema, è attivo anche nella scena teatrale e recita sia in Regno Unito sia a Broadway. Le sue numerose interpretazioni gli fanno ottenere due candidature ai Tony Award, due ai Drama Desk Award e tre agli Olivier Award. Ha recitato in molti film famosi, tra cui L´amore non va in vacanza, Closer, Sherlock Holmes, A.I. - Intelligenza artificiale, Sleuth - Gli insospettabili, Hugo Cabret, Anna Karenina e Grand Budapest Hotel.