CATANIA - 31/08/2018

Agenda - Nei giorni 7 - 8 - 9 settembre 2018

Il 13° Meeting Internazionale Etneo: intensa 3 giorni a Catania

La "piccoletta" di casa Fca continua a riscuotere successo

Fiat 500 e turismo: un connubio molto apprezzato, non solo nel periodo della Dolce Vita, ma anche ai nostri giorni. E la "piccoletta" di casa Fca ora sbarca anche nel Catanese per una intensa 3 giorni a inizio settembre. Seppur con le inevitabili differenze dovute al passare dei decenni, la piccola utilitaria è ancora l´amatissima auto del divertimento per tante persone, che si ritrovano in occasione dei raduni per fare amicizia e scoprire luoghi nuovi, spesso non accessibili se non in occasioni speciali. In quest´accezione vengono organizzate in tutto il Paese le più belle manifestazioni del Fiat 500 Club Italia, la prossima delle quali è una 3 giorni imperdibile attraverso le province etnee della Sicilia.



Si tratta, come accennato, del 13° Meeting Internazionale Etneo organizzato per i giorni 7 - 8 - 9 settembre 2018 a Catania e province etnee. Per ricevere informazioni dettagliate e per il programma definitivo contattare Carmelo Davide Cappadonna al numero di cellulare 339 7646226.